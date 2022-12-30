В Минобороны Финляндии назвали сроки вступления страны в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявила, что Хельсинки станут членом Североатлантического альянса к Вильнюсскому саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля следующего года.

Глава финского военного ведомства заявила, что Финляндия соответствует критериям членства в Североатлантическом альянсе, а также привержена меморандуму о взаимопонимании, который подписали Хельсинки, Стокгольм и Анкара в ходе саммита в Мадриде. «Думаю, есть веские основания полагать, что к саммиту НАТО в Вильнюсе Финляндия станет членом НАТО», - передает Yle Uutiset слова Кайкконен.

Напомним, 26 декабря этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Швеция и Финляндия станут членами Североатлантического альянса в 2023 году, отметив, что Турция не станет блокировать вступление новых членов в блок в течение длительного времени.