Французский политик Филиппо считает, что Зеленский планирует ограбление века Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в публикации в Twitter охарактеризовал финансовую помощь Украине как ограбление простых европейских жителей.

"В январе 2023 года Зеленский вместе с Black Rock и Урсулой фон дер Ляйен запланировали ограбление века на наши деньги!" - подчеркнул он.

Следует отметить, что Филиппо неоднократно критиковал страны Запада за финансовую помощь Украине и поставки военной техники для украинских войск, которые, по его мнению, приводят к затягиванию украинского конфликта.

Ранее стало известно, что международная инвестиционная компания BlackRock займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, но ее услуги оплатят простые американцы, об этом написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.