Россияне в третьем квартале 2022 года перевели на зарубежные депозиты рекордные 1,47 трлн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне в третьем квартале текущего года перевели на депозиты за границу рекордные 1,47 трлн рублей. Такие данные приводит Центробанк России, где уточняют, что по сравнению с третьим кварталом прошлого года данный показатель вырос примерно в 26 раз. Уточняется, что в 2021 году этот показатель составлял 57 млрд рублей.

Согласно данным регулятора, в первом квартале текущего года российские граждане перевели на зарубежные депозиты примерно 543,4 млрд рублей, а во втором квартале - 550,7 млрд рублей.

Ранее Центробанк России сообщил, что, начиная с февраля текущего года, усилился отток денежных средств россиян с валютных счетов, а также депозитов в российских банках. К концу третьего квартала этого года объем средств россиян на валютных счетах, а также в депозитах достиг минимумов с 2014 года, упав ниже 3,64 трлн рублей, или примерно 63 млрд долларов.