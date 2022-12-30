Французского пивовара Алежо шокировали счета за электричество в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на электричество во Франции выросли в 20 раз, рассказал изданию CNews владелец местной пивоварни Ульрих Алежо.

Мужчина уточнил, в ноябре 2022 года оплата за электроэнергию составила 700 евро, но уже в декабре ему пришел счет на 18 тысяч евро.

По словам Алежо, энергокомпания даже не прислала ему уведомление об изменениях в тарифном плане.

В компании такой резкий скачок цен объяснили украинским кризисом и энергетическими проблемами в стране, добавил бизнесмен.

Ранее стало известно, что переход на “зеленую энергетику” стал одним из главных факторов роста цен на газ, а также нефть и электричество в Европе, что и привело к энергетическому кризису в регионе. Об этом написала газета The Wall Street Journal, отметив, что такая политика, проводимая на фоне изменения климата, продолжит и дальше влиять на цены энергоносителей в европейских странах.