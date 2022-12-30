Полиция задержала подозреваемого во взрыве ресторана в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы задержали одного человека, который может быть причастен к инциденту в ресторане в турецком городе Назилли, где в результате взрыва бытового газа в пятницу, 30 декабря, погибли семь человек и пять получили серьезные ранения. Об этом министр юстиции страны Бекир Боздаг.

«Один человек задержан … Инцидент будет расследован во всех его аспектах», - заявил глава ведомства, отметив, что на данный момент прокуратура региона Назилли инициировала судебное расследование по факту взрыва и был выдан ордер на задержание пяти человек, которые работают в данном заведении.

Напомним, губернатор провинции Айдын, где произошел инцидент, Хюсейн Аксой, заявил, что речь идет о взрыве баллона с бытовым газом, когда в ресторане находились свыше 20 человек. Как сообщал телекомпании TRT, взрыв прогремел на кухне ресторана примерно 15:30 по местному времени (совпадает с мск) во время замены баллонов. Раненые были доставлены в местные больницы в тяжелом состоянии.