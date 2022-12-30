Маск заявил, что Twitter начнет отображать причину блокировки аккаунта Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск сообщил, что с января 2023 года в Twitter начнет отображаться причины запрета или введения ограничения того или иного аккаунта.

«Нам по-настоящему необходимо создать функцию, которая будет показывать, почему аккаунт был заблокирован либо его отображение было ограничено (иными словами, попал под теневой запрет). Это произойдет в январе», - заявил новый владелец соцсети.

Напомним, в конце ноября текущего года Илон Маск заявил о восстановлении заблокированных учетных записей Twitter, отдельно указав на то, что решение об «амнистии» данных пользователей были приняты по итогам масштабного открытого опроса, проведенной в социальной сети. Как писал сайт KP.RU, кроме аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, под разблокировку также попала и страница эпатажного американского рэпера Канье Уэста.