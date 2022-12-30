Пять человек погибли при падении строительного крана в Измире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около высотки в турецком Измире рухнул строительный кран. В результате происшествия погибли пять человек, двое получили ранения.

Как передает издание Sabah, кран упал при строительстве гостиницы в районе Борнова. На данный момент к месту инцидента прибыли правоохранительные органы, пожарные и медики. О гибели пяти людей заявил губернатор Измира Явуз Селим Кешгер.

«К сожалению, пять наших граждан погибли в результате несчастного случая, который произошел во время работ по модернизации крана на строительстве в районе Борнова», - сказал губернатор Измира.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые разбирают завалы, проверяя, нет ли других пострадавших. Пострадавшие были отправлены в больницу, а городская прокуратура начала проверку по исполнению требований безопасности при проведении высотных работ.

Напомним, сегодня, 30 декабря, в результате взрыва бытового газа в ресторане в турецком городе Назилли погибли семь человек и пять получили серьезные ранения. Как писал сайт KP.RU, правоохранительные органы задержали одного человека, который может быть причастен к инциденту, а также был выдан ордер на задержание пяти человек.