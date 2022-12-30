МАГАТЭ сообщило об отключении резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС из-за обстрела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Резервная линия электропередачи к Запорожской атомной электростанции (АЭС) была отключена вечером в четверг, 29 декабря, из-за повреждений, которые были вызваны обстрелом. Такое заявление в пятницу, 30 декабря, сделало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Резервная линия электропередач на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции … в Украине была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте агентства, где отмечают, что об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Согласно данным агентства, на данный момент Запорожская АЭС продолжает получать электроэнергию, которая нужна для охлаждения реакторов, а также поддержания других важных функций безопасности, но это происходит по единственной внешней линии электропередач на 750 кВ. Отмечается, что степень повреждения резервной линии на данный момент не ясна, и ведутся работы по ее ремонту.

Напомним, 17 декабря этого года председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил о начале монтирования защитного купола от осколков снарядов на Запорожской АЭС.