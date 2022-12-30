Комитет Конгресса США представил налоговые декларации Трампа за шесть лет Фото: REUTERS

Комитет по доходам и расходам палаты представителей Конгресса США представил налоговые декларации бывший президент Дональда Трампа, которые тот пытался скрыть.

«Комитет обнародовал последний элемент поддерживающих свидетельств нашего расследования программы обязательного аудита налогового управления предыдущей администрации», - сказано в заявлении комитета.

Трамп пытался воспрепятствовать публикации декларации, которая охватывает период с 2015 по 2020 годы, дойдя до Верховного суда, который отклонил иск политика.

Как стало известно, в 2015 году Трамп и его жена отчитались об убытках в 31,7 млн долларов, а также заплатили 641,9 тысячи долларов налогов. В 2016 году их убытки были 32,4 млн, а еще через год - 12,9 млн.

В 2018 году Трамп заработал 24,3 млн долларов, заплатив налоги в размере 999 тысячи долларов, а через года заработок составил 4,4 млн долларов и 133 тысячи долларов налогов. В следующем году он потерял 4,8 млн долларов и не платил налогов.

Напомним, ранее спецкомитет Конгресса США рекомендовал предъявить Трампу четыре уголовных обвинения из-за штурма Капитолия. Такое заявление было сделано после представления доклада по итогам расследования штурма Капитолия в 2021 году.