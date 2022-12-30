США опубликовали инструкцию о применении лимита цен к нефтепродуктам из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минфин США опубликовал предварительную инструкцию о применении механизма ценовых ограничений к нефтепродуктам, экспортируемым из России, в рамках ужесточения санкций.

Отмечается, что распространить "потолок цен" на нефтепродукты вслед за сырой нефтью планируется в феврале 2023 года – как условие исключения из вводимого тогда ЕС запрета на их перевозку морским транспортом и предоставления сопутствующих услуг.

При этом конкретные цифры в американском ведомстве пока не озвучили. "Потолок" для нефти был введен на уровне 60 долларов за баррель с возможностью пересмотра в перспективе в зависимости от рыночной ситуации.

Ранее сообщалось, что революция на нефтяном рынке, о которой так долго говорили экономисты, свершилась. В понедельник, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Также с 5 декабря заработало правило потолка цены на российскую нефть. Под соглашением подписались страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), а также Австралия и Евросоюз. Потолок установили на уровне $60 за баррель. Э