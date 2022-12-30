На вокзале Монпарнас в Париже задержали двух мужчин, собиравшихся "все взорвать" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На вокзале Монпарнас в Париже в пятницу, 30 декабря, задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые смеси и кричали, что намерены «все взорвать». Об этом пишет газета Figaro.

«Двоих подозреваемых в "подстрекательстве к терроризму" задержали в пятницу на вокзале Монпарнас с девятью баллонами газа», - передает издание со ссылкой на источники.

По данным СМИ, был задержан француз Эрик в возрасте 51 года, а также ливиец Абдельвахед в возрасте 29 лет. Правоохранительные органы задержали этих мужчин, когда те кричали, что намерены «все взорвать».

Как сообщается, газ, обнаруженный у задержанных, оказался безвредным, а каких-либо зажигательных устройств у них не нашли. Правоохранители провели обыски на вокзале, а министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил префектуре усилить охрану всех вокзалов Парижа.

Напомним, в июле этого года один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы в центре Парижа.