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НовостиЭкономика30 декабря 2022 17:43

Аналитик спрогнозировал поведение доллара в первую неделю января

По прогнозам аналитика, сильных потрясений не ожидается
Елена АКИМОВА
Аналитик спрогнозировал поведение доллара в первую неделю января

Аналитик спрогнозировал поведение доллара в первую неделю января

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев дал прогноз по курсам валют на первую неделю января. По оценкам эксперта, американская валюта будет колебаться в коридоре от 71 до 73 рублей, а евро – от 75 до 77 рублей.

Пока на мировых площадках наступит затишье. Он продлится почти до конца каникул, но существенных изменений, которые могут повлиять на положение дел, пока не ожидается.

- В России пройден налоговый период, так что спрос на валюту останется стабильно низким. Сильных колебаний быть не должно, если не случатся события, которые сложно спрогнозировать, - сказал аналитик RT.

Тем временем, западные экономисты прогнозируют, что доллар готовится к самому большому падению с 2015 года. Экономист Василий Колташов в беседе с Пятым каналом рассказал, как крах мировой валюты может отразиться на россиянах. По словам эксперта, на россиянах это никак не отразится.