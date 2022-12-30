Аналитик спрогнозировал поведение доллара в первую неделю января Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев дал прогноз по курсам валют на первую неделю января. По оценкам эксперта, американская валюта будет колебаться в коридоре от 71 до 73 рублей, а евро – от 75 до 77 рублей.

Пока на мировых площадках наступит затишье. Он продлится почти до конца каникул, но существенных изменений, которые могут повлиять на положение дел, пока не ожидается.

- В России пройден налоговый период, так что спрос на валюту останется стабильно низким. Сильных колебаний быть не должно, если не случатся события, которые сложно спрогнозировать, - сказал аналитик RT.

Тем временем, западные экономисты прогнозируют, что доллар готовится к самому большому падению с 2015 года. Экономист Василий Колташов в беседе с Пятым каналом рассказал, как крах мировой валюты может отразиться на россиянах. По словам эксперта, на россиянах это никак не отразится.