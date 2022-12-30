Байден списал судимость убившей мужа американке

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден списал судимости шести американцам, в частности, женщине, которая 50 лет назад убила избивавшего ее мужа.

Другие пятеро человек были осуждены в разные годы за незначительные преступления, связанные с оборотом наркотических средств, и с того времени ведут примерный образ жизни.

"Сегодня президент Джозеф Р. Байден предоставил полное помилование шести гражданам", - сообщили в Белом доме.

Ранее американский лидер пообещал мировому сообществу еще одну пандемию. Об этом он заявил на саммите США - Африка, который проходит с 13 по 15 декабря в Вашингтоне. Байден упомянул, что США поставили 231 млн доз вакцин 49 африканским странам в рамках борьбы с COVID-19. При этом он оговорился, назвав ковид “гловидом”.

Также ранее Байден попал в очередную неловкую ситуацию: присутствуя на детском празднике в Вирджинии, американский лидер решил прокатиться на детском велосипеде и … сломал его. Зачем пожилому главе Белого дома понадобилось усаживаться на явно детский байк – так никто и не понял.