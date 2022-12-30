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НовостиПолитика30 декабря 2022 18:13

В восстановлении новых территорий России задействовано более 40 тысяч строителей

Об этом журналистам рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В восстановлении новых территорий России задействовано более 40 тысяч строителей

В восстановлении новых территорий России задействовано более 40 тысяч строителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в восстановлении новых территорий задействовано свыше 40 тысяч российских строителей. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал руководитель российского Минстроя Ирек Файзуллин.

Как отметил министр, специалисты из Москвы и других российских городов делают все, для обеспечения мирной жизни населения новых территорий - возводят новые дома, подключают к теплосетям уже действующие, занимаются восстановлением дорог и мостов.

Также Ирек Файзуллин уточнил, что уже 851 км дорог построено и восстановлено в ДНР. Кроме этого, 25 жилых домов взведены на территории Мариуполя, в 20 из них уже переезжают жители.

Ранее Следственный комитет РФ оценил стоимость восстановления городов на новых территориях России в 223 млрд рублей. Ведомство продолжает мероприятия по оценке ущерба на новых территориях России.