В восстановлении новых территорий России задействовано более 40 тысяч строителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в восстановлении новых территорий задействовано свыше 40 тысяч российских строителей. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал руководитель российского Минстроя Ирек Файзуллин.

Как отметил министр, специалисты из Москвы и других российских городов делают все, для обеспечения мирной жизни населения новых территорий - возводят новые дома, подключают к теплосетям уже действующие, занимаются восстановлением дорог и мостов.

Также Ирек Файзуллин уточнил, что уже 851 км дорог построено и восстановлено в ДНР. Кроме этого, 25 жилых домов взведены на территории Мариуполя, в 20 из них уже переезжают жители.

Ранее Следственный комитет РФ оценил стоимость восстановления городов на новых территориях России в 223 млрд рублей. Ведомство продолжает мероприятия по оценке ущерба на новых территориях России.