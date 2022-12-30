Путин присвоил композитору и продюсеру Максиму Фадееву звание заслуженного деятеля искусств России

Максим Фадеев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Напомним, Максим Фадеев продюсировал популярную исполнительницу Линду, группу "Серебро", музыкальные проекты "Фабрика звезд - 2" и "Фабрика звезд - 5".

Ранее Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему во время проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом президент сказал в четверг 3 марта во время совещания с членами Совета безопасности.

Также ранее Путин присвоил жене Рамзана Кадырова звание "Мать-героиня". Женщина удостоена награды за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.