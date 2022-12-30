Путин присвоил композитору и продюсеру Алексею Рыбникову орден "За заслуги в культуре и искусстве"

Алексей Рыбников Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Народный артист России, композитор и продюсер Алексей Рыбников получил орден "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, широкую известность Рыбникову принесли рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (на слова Павла Грушко) и "Юнона и Авось" (на основе поэмы Андрея Вознесенского), которые были поставлены на сцене Театра им. Ленинского комсомола режиссером Марком Захаровым в 1976 и 1981 годах.

Также Владимир Путин сегодня подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Ранее Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему во время проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом президент сказал в четверг 3 марта во время совещания с членами Совета безопасности.