Ольга Жукова, фото: Телеграм-канал Александра Коца

Умерла Ольга Жукова, журналист донецкой “Комсомольской правды”. Об этом в своем Телеграм-канале сегодня, 30 декабря, сообщил военкор KP.RU Александр Коц.

“К сожалению, чуда не произошло. Ушел один из ярких представителей донецкой журналистики. Моя коллега по “Комсомолке” Ольга Жукова. Талантливый и тонко чувствующий репортер. Болезнь не оставила шансов. Светлая память”, - написал он.

Также сегодня стало известно, что сотрудник СК России подполковник Рыбаков погиб при обстреле в Донецке. Глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким Рыбакова. Он распорядился оказать всестороннюю поддержку членам семьи погибшего.

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб известный джазовый музыкант Донецкой филармонии Николай Звягинцев. Жизнь талантливого мужчины трагически оборвалась на 39 году.