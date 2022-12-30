Минфин США пояснил, что обработка нефтепродуктов из России в другой стране освободит их от потолка цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Произведенные в России нефтепродукты не попадут под действие потолка цен в том случае, если энергоресурсы прошли “значительную переработку” на территории другого государства, об этом сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Как уточняется в инструкции ведомства, потолок цен действует “с момента начала морской перевозки до первой реализации нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от РФ”. Ограничение снова начнет действовать, когда после прохождения таможенного контроля они будут вывезены оттуда по воде.

Но в случае, если нефтепродукты “пройдут существенную переработку в юрисдикции, отличной от России», предельная цена к ним применяться не будет, поскольку считается, что энергоресурсы - теперь не российского происхождения.

Ранее сообщалось, что революция на нефтяном рынке, о которой так долго говорили экономисты, свершилась. В понедельник, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Также с 5 декабря заработало правило потолка цены на российскую нефть. Под соглашением подписались страны “Большой семерки” (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), а также Австралия и Евросоюз. Потолок установили на уровне $60 за баррель.