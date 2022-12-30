Путин разрешил недружественным странам использовать валюту при оплате задолженности за газ

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных государств при оплате или взыскании долгов за поставки российского газа. Соответствующий документ опубликован сегодня, 30 декабря, на официальном сайте правовой информации.

Уточняется, что оплата долга не выступает основанием для возобновления поставок.

Ранее Владимир Путин принял решение продавать газ в недружественные страны за российские рубли. Об этом он заявил в среду 23 марта во время совещания с правительством. Президент объяснил, что таким образом планируется отказаться в расчетах за газ от всех скомпрометировавших себя валют.

Путин уточнил, что изменения коснутся только валюты платежа, она будет изменена на российские рубли. Объемы и цены останутся такими же, как оговорено в заключенных ранее контрактах, изменения относительно цен и объемов поставок вноситься в уже заключенные контракты вноситься не будут.