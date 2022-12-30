Путин наградил Светлану Медведеву знаком “За благодеяния”

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил супругу заместителя председателя Совбеза РФ Светлану Медведеву знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность, об этом собщается в указе главы государства.

"За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить… Медведеву Светлану Владимировну - президента Фонда социально-культурных инициатив", - отмечается в тексте документе.

Ранее российский президент наградил орденами и медалями тренеров спортивных школ Башкирии. Соответствующий указ был опубликован 1 июля текущего года.

Также ранее российский лидер Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени дизайнера из Екатеринбурга Дмитрия Шишкина - создателя бренда одежды Putin Team, который в 2017 году на Иннопроме подарил ему жилет.