Итальянский политолог Грациани назвал Мюнхенскую конференцию роковой для отношений России и Запада

Политолог Грациани обозначил переломный момент в отношениях России и Запада. Фото: REUTERS

Точкой невозврата в отношениях между Россией и Западом стала Мюнхенская конференция 2007 года. Об этом заявил итальянский политолог Тиберио Грациани.

По мнению эксперта, после февраля 2007 года США, Великобритания и Евросоюз стали не только игнорировать сотрудничество Запада с Россией, но и препятствовали ему, причем США оказывали на страны ЕС давление. При этом Кремль был заинтересован в сотрудничестве с Западом, отметил Грациани в интервью Lenta.ru.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Мюнхенская конференция для многих востребована, однако данное мероприятие потеряло свою объективность, и поэтому становится клубом одной точки зрения, переставая быть дискуссионной площадкой.

Тем временем известный российский политолог Лукьянов выступил с важным заявлением перед Новым годом, отметив, что Россия больше не будет терпеть попытки Запада ущемить нашу безопасность.

Также проректор Дипломатической академии Карпович заявил о провале стратегии по ведению психологической войны против России.