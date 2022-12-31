Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию правительства Гуайдо

Оппозиционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за ликвидацию правительства Гуайдо. Фото: REUTERS

Оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла решение ликвидировать «временное правительство» Хуана Гуайдо. Об этом в пятницу 30 декабря сообщает издание El Nacional.

Сообщается, что за ликвидацию «временного правительства» Гуайдо проголосовали 72 члена собрания из 104.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны в январе 2019 года. Сообщалось, что это произошло после звонка вице-президента США Майкла Пенса. По некоторым данным, в ходе того телефонного разговора американский чиновник обещал, что Соединенные Штаты поддержат Гуайдо, если тот перехватит бразды правления у законного главы государства Николаса Мадуро.

Большинство стран-членов ЕС признало Гуайдо временным главой Венесуэлы. Против такого решение на Западе высказалась лишь Италия.

Тогда же пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее в Венесуэле попыткой узурпации власти и добавил, что Кремль поддерживает Николаса Мадуро.