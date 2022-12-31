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НовостиПолитика31 декабря 2022 2:47

FT прогнозирует отключения электроэнергии в Европе в 2023 году

Издание допускает, что следующая зима будет еще более сложной
Мария ПАВЛОВА
Европе предрекают отключения электричества в 2023 году.

Европе предрекают отключения электричества в 2023 году.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году Европу могут ожидать отключения электроэнергии. Такой прогноз дало британское издание Financial Times, отметив, что отключать электричество в европейских странах могут начать еще до апреля и подчеркнув, что следующая зима может стать еще более тяжелым испытанием.

Издание дает и ряд других прогнозов. Автор публикации предполагает, что глава британского правительства Риши Сунак сохранит свой пост в течение года. Также у власти окажется президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. FT прогнозирует экономический рост в Китае и допускает, что эскалации ситуации вокруг Тайваня не произойдет.

Сайт KP.RU писал, что президент Сербии Вучич считает, что Европа может замерзнуть в случае отключения от российского газа.

Тем временем премьер Эстонии Кая Каллас предложила населению или экономить электричество, или смириться с отключениями, чтобы насолить России и «поддержать Украину».

Ранее Дмитрий Медведев дал сенсационный прогноз на 2023 год, допустив гражданскую войну в США и крушение Евросоюза.