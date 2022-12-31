Организатор Евровидения рассказал о непростом решении об исключении России

Супервайзер конкурса Евровидение рассказал, почему Россию отстранили от конкурса в 2022 году. Фото: REUTERS

Решение об исключении России из песенного конкурса Евровидение было непростым, но оно «соответствует ценностям Запада». Такое заявление сделал супервайзер конкурса Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4.

«То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс», - сказал Эстердаль, подчеркнув, что на Евровидении всегда исполнялись песни, отражающие актуальные события в Европе.

«Каково настроение и чувства Европы — таков и социальный контекст», - добавил организатор Евровидения.

Напомним, Россию отстранили от Евровидения 2022. Страну должна была представить незрячая певица Ярослава Симонова.

Результаты Евровидения 2022, которое прошло без России, здесь на KP.RU.

Главные секреты «Евровидения-2022»: запрет живой музыки, коррупция и подтасовки при подсчете голосов, тайные спонсоры и бюджет здесь на KP.RU.