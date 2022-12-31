Что произошло в ночь на 31 декабря

Во Франции раскритиковали Зеленского за новый закон о медиа, противоречащий свободе слова. Фото: REUTERS

Французский политик Асселино назвал украинский закон о печати противоречащим евросвободе и заявил, что Зеленский новым законом о СМИ укрепляет нацистскую диктатуру.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Предновогодние переговоры российского и китайского лидеров стали хорошей традицией.

Госпогранслужба Украины заявила, что 12 тысяч мужчин пытались сбежать из страны. 15 нелегалов погибли при попытке перейти границу.

Названы пять сценариев развязывания третьей мировой войны в 2023 году. Издание 19Fortyfive предполагает, что третья мировая война в 2023 году может разгореться из регионального конфликта.

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Военный эксперт Кнутов рассказал о новой тактике российских войск в нанесении ракетных ударов по украинской инфраструктуре. Российские военные обманывают ПВО Украины линзами Люнеберга и беспилотниками.

FT прогнозирует отключения электроэнергии в Европе в 2023 году. Издание допускает, что следующая зима будет еще более сложной.

Американский политик Янг призвал посадить в тюрьму генсека НАТО. Янг обвинил Столтенберга в военных преступлениях.

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Организатор Евровидения Мартин Эстердаль рассказал о непростом решении об исключении России и заявил, что конкурс зависит от того, что думает Европа.

В России излечили пациента с онкологией в четвертой стадии с помощью уникальной операции. Методика разработана учеными Сеченовского университета.