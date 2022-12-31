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НовостиОбщество31 декабря 2022 5:08

Специалист Роскачества Кузьменко назвал модели телефонов, которые останутся без WhatsApp с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года с устаревшими версиями ОС окажутся модели iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung
Владимир РОМАНЕНКО
С 1 января 2023 года с устаревшими версиями ОС окажутся модели iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung

С 1 января 2023 года с устаревшими версиями ОС окажутся модели iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung

Фото: REUTERS

C 1 января 2023 году мессенджер WhatsApp приостановит поддержку устройств с устаревшей операционной системой. Об этом сообщил в интервью агентству "Прайм" старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

"Если ваше устройство имеет операционную систему ниже рекомендованной, то доступ к мессенджеру вам будет закрыт. Проверить версию ОС можно в настройках", — пояснил эксперт.

По его словам, среди устройств с устаревшими версиями ОС окажутся модели iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung и других. WhatsApp регулярно прерывает работу на старых версиях ОС.

Если модель смартфона попала под отключение, лучше приобрести новое устройство. Кузьменко предупредил, что не стоит устанавливать на телефон "серые" версии мессенджеров и других программ из не официальных источников. По его словам, это большой риск потерять конфиденциальную информацию.

Ранее сайт KP.RU писал, чтобы избежать слежки через WhatsApp и Telegram, нужно отключать на мобильных устройствах функцию мессенджеров "Люди рядом". Такой совет дал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.