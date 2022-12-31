Сенатор Косачев назвал признания Меркель и Олланда о минских соглашениях "фиксацией предательства"

Минские соглашения были нужны только как выигрыш времени для накапливания военной мощи Киевом, считает вице-спикер Совфеда Косачев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, назвал их "фиксацией предательства". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Признания Меркель и Олланда - это фиксация предательства. Юго-Восток тогда ещё Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг", - пишет Косачев.

По его мнению, исходя из высказываний бывших лидеров Франции и Германии, а также экс-президента Украины Петра Порошенко, можно сделать вывод, что "Минские соглашения были нужны только как выигрыш времени для накапливания военной мощи Киевом".

Вместе с тем он делает два заключения. Первое о том, что "для Запада целостность Украины контроль над территориями, а не общественное согласие", и второе, что Россия является гарантом Минских соглашений.

"Когда Россия, пусть и почти в одиночку, пусть и другими средствами, на самом деле продолжает защищать людей на тех территориях, которые были бездумно отринуты от Украины", - считает Косачев.

Напомним, глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино в интервью с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что признание экс-президентом Франции Франсуа Олландом по Минским соглашениям, как о попытке дать передышку Украине и укрепить ее армию, говорит о "нечестности западных стран".