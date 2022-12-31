Директор института РАН Бахтизин заявил, что России нет смысла уповать на дружественные страны

Директор института РАН напомнил, что у России большие запасы природных богатств, позволяющих не зависеть от других государств Фото: REUTERS

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в интервью РИА Новости выразил мнение, что Россия - богатейшая страна, которой не стоит уповать на дружественные страны.

"Не надо так много уповать сегодня на дружественные страны. Что они нам помогут... Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый, прежде всего, думает о своих интересах. Я бы все эти страны определил скорее, как не враждующие с Россией", - считает он.

Он также предположил, что с Россией, как "в человеческом социуме, как и в отношениях между государствами", предпочитают дружить, потому что РФ - сильное государство с большими внутренними резервами.

"Ну послушайте, если Россия без существенных последствий рассталась с более чем 300 миллиардов долларов - имею в виду замороженные Западом резервы - то о чем тут можно говорить!" - заметил Бахтизин.

Директор института РАН напомнил, что у России большие запасы природных богатств, позволяющих не зависеть от других государств.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что в 2023 году Россия испытает ряд экономических проблем на фоне развития конфликта в Украине и антироссийских санкций. Эксперты предсказали кадровый голод и экономические трудности у населения, а также сформулировали три основные тенденции: компании начнут больше экономить на сотрудниках, из-за чего последует множество увольнений, повысится спрос на синих воротничков, то есть повысится кадровый голод среди рабочих и инженеров, а также госструктуры расширят "экспансию" рыночных ниш и станут основными работодателями, ужимая рыночную среду.