В Конгрессе США предупредили о негативных последствиях передачи Украине комплексов Patriot

Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о передаче Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые возникнут перед конгрессом Фото: EAST NEWS

Исследовательская служба Конгресса США предупредила, что поставка о возможных негативных последствиях передачи Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о передаче Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые возникнут перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», - сказано в документе.

Как отмечают аналитики, в случае если комплексы изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США, то на данных направлениях могут возникнуть потенциальные риски, а если Patriot будет выдан из запасов на территории страны, «то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации».

Специалисты также указывают на возможное нежелание союзники по Североатлантическому альянсу передавать ЗРК. Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что на подготовку украинских военных к использованию Patriot уйдет несколько месяцев.

«С учетом высокой стоимости ракет-перехватчиков для комплексов Patriot будут ли введены ограничения по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов?», - говорится в документе.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов, в который входит и ЗРК Patriot. При этом в Белом доме сообщили о планах обучать украинских военных применению данных комплексов «в одной из третьих стран», отметив, что это «займет некоторое время».