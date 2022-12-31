Сенатор Клишас обвинил политиков Европы в восьмилетней лжи о важности Минских соглашений

Андрей Клишас обвинил политиков Европы в том, что они восемь лет лгали о важности Минских соглашений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совета Федерации РФ по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас обвинил политиков Европы в том, что они восемь лет лгали о важности Минских соглашений для того, чтобы подготовить «большую войну».

«Восемь лет европейские политики лгали о важности минских соглашений, продлевали против России санкции за «отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений» и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Клишаса, ранее примером циничной лжи и лицемерия был Вашингтон на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с якобы «доказательствами наличия химического оружия» у Ирака, а на сегодняшний день подобными примерами стали европейские «гарантии» по минским соглашениям.

Накануне, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях «фиксацией предательства» Донбасса.