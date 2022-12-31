Немцы возмутились новогодним обращением Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в новогодним обращением к жителям страны Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt резко отреагировали на новогоднее обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором тот пообещал поддерживать Киев, несмотря на последствия, а также призвал немцев продолжать экономить энергию и пообещал, что Германия добьется независимости от российского газа.

«Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов», - заявил один из комментаторов.

Другой читатель издания предложил главе немецкого правительства объяснить, почему тот «провалил энергетическую политику», а жителям страны «теперь приходится расплачиваться».

«Мы должны экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. У него проблемы с восприятием реальности!», - добавил еще один из читателей.

«Надоело слушать его пустые обещания», - написал еще, призвав Шольца подать в отставку.

«Мне стыдно за такого канцлера», - отметил другой.