За прошедшие 24 часа госпитализирован 831 человек, что на 13,1% меньше, чем днем ранее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в России было выявлено 5 527 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, в субботу, 31 декабря 2022 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтверждено 58 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 7 515 человек, что на 2,3% меньше по сравнению с минувшей пятницей, 30 декабря. Количество госпитализаций также уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа госпитализирован 831 человек, что на 13,1% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на среду, 7 декабря 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в России выросло до 21 798 509. Жертвами COVID-19 стало 393 712 человек, а из больниц выписали 21 207 802 пациента.

Кроме того, согласно данным Роспотребнадзора, на данный момент было проведено более 324,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.