Куба выиграла у США права на торговую марку любимых сигар Фиделя Кастро Cohiba

Борьба Cubatabaco за права на товарный знак COHIBA в Соединенных Штатах насчитывает более 25 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет по товарным знакам США вынес решение в пользу кубинской компании Habanos, S.A. в борьбе за права на торговую марку COHIBA Cigar, которую любил курить Фидель Кастро. Борьба Cubatabaco за права на товарный знак COHIBA в Соединенных Штатах насчитывает более 25 лет, когда она впервые возбудила дело в Совете по товарным знакам в 1997 году.

"Habanos, S.A., мировой лидер в области коммерциализации кубинских сигар премиум-класса, включая COHIBA, отмечает решение Совета США по товарным знакам и судебным апелляциям (20 декабря 2022 г.) в пользу кубинской компании Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco) за десятилетия ее существования", - говорится на сайте компании.

Компания Cubatabaco (Empresa Cubana del Tabaco) еще в 1997 году начала судебное разбирательство, чтобы отменить регистрацию General Cigar известного кубинского бренда COHIBA и получить права на товарный знак COHIBA в США.

Постановление Апелляционного совета США по товарным знакам и судебным разбирательствам предписывает отменить регистрацию General Cigar компании COHIBA в США в соответствии с Межамериканской конвенцией о товарных знаках и коммерческой охране (1929 г.), участниками которой являются как Куба, так и Соединенные Штаты.

Отмена регистрации General Cigar открывает возможность для Cubatabaco зарегистрировать торговую марку COHIBA в Соединенных Штатах, поскольку она обладает исключительными правами на этот бренд.

Совет по товарным знакам установил: "американская компания General Cigar знала, что COHIBA — это название кубинской сигары, когда она впервые подала заявку на регистрацию COHIBA в марте 1978 года. Среди других доказательств Совет указал на внутренние меморандумы в файлах General Cigar. Cubatabaco обнаружил, что COHIBA уже была «брендом на Кубе» и «фирменной сигарой Кастро»", - говорится в заключении.