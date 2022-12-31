Спецслужбы России ликвидировали агента СБУ в Лисичанске Фото: REUTERS

В Лисичанске российские спецслужбы ликвидировали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который по версии источника РИА Новости в силовых структурах, намеревался организовать теракты на территории ЛНР.

По данным собеседника издания, совместная операция МВД и сотрудников российских спецслужб позволила вычислить и устранить агента СБУ. При задержании агент оказывал сопротивление из-за чего был ликвидирован в итоге.

Напомним, сегодня также спецслужбы России нашли схрон диверсантов, где находились различные виды вооружения и более 100 тысяч патронов, в пригороде Луганска.

В тайнике были найдены также противотанковая управляемая ракета (ПТУР), крупнокалиберный пулемет ДШК, гранатометы РПГ, штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1 и более 100 тысяч патронов разного калибра, уточняет РИА со слов собеседника.