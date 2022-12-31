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НовостиПолитика31 декабря 2022 9:14

Шойгу заявил, что победа России неотвратима, как и Новый год

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что России в этом году выпали серьезные испытания, которые изменили привычный ход времени.

Глава военного ведомства выразил благодарность медикам, волонтерам и неравнодушным гражданам, которые вносят свой вклад в укрепление обороноспособности, заявив, что победа России неотвратима, как и наступающий Новый год.

«Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом. Благодарю вас всех за службу и верность присяге!», - сказал глава Минобороны РФ в своем новогоднем поздравлении.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом, пожелав преодоления вызовов, а также укрепления России.