Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года", - передает телевидение.

Президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень.

"В послании Владимир Путин констатировал, что в уходящем году отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем продолжали укрепляться, продемонстрировали высокую динамику и устойчивость к внешним вызовам", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, президент России Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу 30 декабря. Владимир Путин, в частности, отметил, что координация Москвы и Пекина на международной арене служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Си Цзиньпин отметил «зрелость и стрессоустойчивость» китайско-российского партнёрства и стратегического взаимодействия.