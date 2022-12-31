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НовостиПолитика31 декабря 2022 9:42

Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналисткам двух калифорнийских кроликов

Белорусский лидер показал свое подворье, где содержатся кролики разных пород
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко показал журналистам владения, где содержатся кролики

Лукашенко показал журналистам владения, где содержатся кролики

Белорусский президент Александр Лукашенко подарил ведущим телепрограммы «Доброе утро, Беларусь!» двух калифорнийских кроликов, которые являются символом наступающего года. Репортаж показал телеканал «Беларусь-1».

«Короче, двух отдаем», - сказал белорусский лидер, передавая белого и черного кроликов журналисткам, которые прибыли на президентское подворье.

Ведущие телепрограммы поинтересовались у главы государства, какое желание тот хотел бы загадать перед Новым года. «Чтобы эти кролики у вас долго жили. Это главное в этом году. Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо», - отметил президент Белоруссии.

Лукашенко показал журналистам владения, где содержатся кролики, среди которых калифорнийские, декоративные, бургундские, а также «немецкая ангора». Работница подворья сообщила, что Лукашенко «сам косит сено для кроликов», а другая работница заявила, что белорусский президент «приходит, коровки наши просто расцветают».

«Как чувствуют, что приходит. Если травушку там привозит или что... Они издалека слышат, что к нам едет президент. Это просто чудо», - рассказала работница.