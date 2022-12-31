Глава Минобороны Турции заявил, что приобретенная у России система С-400 не несет никому угрозы

Поставки систем ПВО С-400 начались в середине июля 2020 года Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретенная у Москвы система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 не несет ни для кого угрозы, а будет применена только для отражения нападения.

«Мы говорим Западу, что от С-400 ни для кого не исходит угроза. Она не является элементом угроз и не будет применена, за исключением случаев, когда кто-то решит использовать против Турции ракеты или направит для нападения на нее самолет», - приводит газета Sozcu слова главы военного ведомства.

Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400 начались в середине июля 2020 года, вызвав кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Как писал сайт KP.RU, США потребовали отказаться от этой закупки в пользу американских комплексов Patriot, пригрозив Турции санкционными ограничениями, а также отменой продажи истребителей F-35, но турецкая сторона не пошла на уступки.