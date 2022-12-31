Космонавты МКС пожелали россиянам чувствовать себя одной семьей Фото: Роскосмос.

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили жителей России с наступающим Новым годом с борта российского сегмента Международной космической станции (МКС).

«Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником - Новым годом, желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе. Будьте счастливы, смело идите вперед и созидайте», - заявил в видеообращении Прокопьев.

Кикина пожелала поделиться праздничным настроением с близкими, а особенно с теми, кому на данные момент нелегко. Она отметила, что в Новый год как детям, так и взрослым хочется верить в чудеса, указав также на то, что Новый год считается семейным праздником, и пожелав всем россиянам стать дружной семьей.

В конце видеообращения весь российский экипаж хором кричит поздравил жителей России с Новым годом.