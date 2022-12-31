Зеленский поблагодарил Шольца за украиноцентричное председательство в G7 Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за помощь Украине в европейской интеграции, а также отметил, что «zeitenwende» в следующем году необходимо завершить «общей победой».

Ранее слово «zeitenwende», обозначающие «смену эпох», было названо словом года в Германии. Лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене сказали о том, что именно такое понятие часто звучало из уст канцлера ФРГ Олафа Шольца после начала специальной военной операции России на территории Украины.

«Оружие, убежище для более миллиона украинцев, украиноцентричное председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Благодарю вас за "цайтенвенде", господин Олаф Шольц!», - написал украинский лидер в своем Twitter, добавив, что в 2023 году нужно завершить «zeitenwende» «общей победой».

Напомним, ранее в своем новогоднем поздравлении Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия, призвав жителей Германии продолжать экономить энергию. Как писал сайт KP.RU, немцы резко отреагировали на такие речи канцлера.