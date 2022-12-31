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НовостиПолитика31 декабря 2022 10:51

Вучич назвал условие, при котором Сербия введет антироссийские санкции

Вучич заявил, что Сербия введет антироссийские санкции только при угрозе ее интересам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вучич назвал условие, при котором Сербия введет антироссийские санкции

Вучич назвал условие, при котором Сербия введет антироссийские санкции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белград может ввести санкционные ограничения в отношении Москвы, только если его собственные интересы будут под угрозой. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, подчеркнув также, что за прошедший год каждый мог убедиться в принципиальности позиции республики по вопросу антироссийских санкций.

«Как долго мы сможем защищать эту позицию - увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», - заявил сербский президент в эфире телеканала Prva.

Вучич назвал Сербию маленьким племенем галлов из комиксов про Астерикса и Обеликса, которые защищают последнюю деревню в Галлии, не подчинившуюся императору Рима Гаю Юлию Цезарю. По его словам, это пламя «не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет».

Напомним, Вучич и ранее заявлял, что Белград не намерен поддерживать западные антироссийские санкции, пока «жизненные и экзистенциональные интересы» Сербии не окажутся под угрозой.