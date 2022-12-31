Вучич назвал условие, при котором Сербия введет антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белград может ввести санкционные ограничения в отношении Москвы, только если его собственные интересы будут под угрозой. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, подчеркнув также, что за прошедший год каждый мог убедиться в принципиальности позиции республики по вопросу антироссийских санкций.

«Как долго мы сможем защищать эту позицию - увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», - заявил сербский президент в эфире телеканала Prva.

Вучич назвал Сербию маленьким племенем галлов из комиксов про Астерикса и Обеликса, которые защищают последнюю деревню в Галлии, не подчинившуюся императору Рима Гаю Юлию Цезарю. По его словам, это пламя «не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет».

Напомним, Вучич и ранее заявлял, что Белград не намерен поддерживать западные антироссийские санкции, пока «жизненные и экзистенциональные интересы» Сербии не окажутся под угрозой.