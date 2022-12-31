Эрдоган назвал главной целью Турции войти в высшую лигу глобальной политики и экономики Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал главной целью республики в 2023 году стать одним из мировых лидеров в политике и экономике. Об этом сказал в новогоднем обращении к согражданам.

"Теперь наша цель - это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки", - сказал Эрдоган.

По его мнению, 2023 год будет особенным для Турции, потому что она отметит юбилей,100-летие со дня провозглашения республики.

"Турция не просто встречает новый год, она вступает в период, когда останется позади первое и наступит новое столетие со времени основания республики", - добавил Эрдоган.

Напомним, Турция закрепилась в пятерке стран G20 по темпам роста экономики, что выделяет ее на фоне угрозы глобальной рецессии, которую ожидают страны по итогам года. Эрдоган отметил рост ВВП страны на 3,9% по итогам отчета за третий квартал.

По мнению главы Минфина страны Нуреддина Небати, показатели роста экономики Турции подчеркивают успех проводимой властями экономической политики. Он добавил, что республика планирует закрыть 2022 год ростом экономического уровня на 5%.