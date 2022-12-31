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НовостиВ мире31 декабря 2022 11:05

Экс-глава турецкой националистической организации «Серые волки» убит в Анкаре

Атеша и его друга расстреляли два мотоциклиста
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экс-глава турецкой националистической организации «Серые волки» убит в Анкаре

Экс-глава турецкой националистической организации «Серые волки» убит в Анкаре

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего главу турецкой организации «Идеалистические очаги», известной также как «Серые волки», профессора Синана Атеша убила в Анкаре.

Как передает газета Sozcu, Атеша и его друга Сельмана Бозкурта расстреляли два мотоциклиста, когда те выходили из дома в районе Чанкая.

«Синан Атеш был ранен в голову, а Сельман Бозкурт - в плечо. Синан Атеш, которому прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи 112 сделала массаж сердца, а затем доставила в частную больницу, скончался», - передает издание.

Отмечается, что на место инцидента направили многочисленные команды правоохранителе и начата операция по поимке скрывшихся нападавших.

По данным телеканала Habertürk, по факту убийства были задержаны три человека.

«Серые волки» являются турецкой националистической молодежной организацией, которая была создана в конце 1960-х годов полковником Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP) и придерживается идей пантюркизма.