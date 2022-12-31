Путин утвердил ряд поручений по развитию беспилотных авиационных систем в России

Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, а также на перспективу до 2035 года.

В документе отмечается необходимость определить «ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, в том числе объем сертификации и выпуска беспилотных авиационных систем отечественного производства», а также определить основные комплектующие изделия для них, «уровень локализации производства таких систем и изделий».

Глава государства поручил кабмину до 15 февраля 2023 создать специальную правкомиссию по развитию беспилотных авиасистем, которую возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Среди поручений также обеспечение проведения форума-выставки в сфере беспилотной авиации, который нужно проводить ежегодно, а первый должен быть подготовлен до 1 сентября 2023.

Кроме того, Путин поручил оптимизировать технические, административные, а также иные ограничения, которые могут ограничивать развитие беспилотников. Центробанка, Минфину и Минтрансу рекомендовано разработать систему страхования беспилотников.