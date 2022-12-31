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НовостиПолитика31 декабря 2022 12:21

Путин выразил соболезнования связи со смертью почетного Папы Римского Бенедикта XVI

Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет

Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью почетного Папы Римского Бенедикта XVI. Телеграмма от главы государства была направлена Папе Римскому Франциску.

«Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убежденным защитником традиционных христианских ценностей. В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что ему довелось общаться с Бенедиктом XVI. Президент пообещал навсегда сохранить о нем самые светлые воспоминания.

Как писал сайт KP.RU, Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался в субботу, 31 декабря, на 96-м году жизни.

Бенедикта XVI, в миру - Йозеф Алоиз Ратцингер, избрали 265-м папой римским в апреле 2005 года. Он стал первым папой немецкого происхождения за последнюю тысячу лет. Кроме того, он стал самым старшим по возрасту на момент избрания папой римским со времен Папы Климента XII.