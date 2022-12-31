Путин пообещал сделать все возможное, чтобы помочь семьям погибших в спецоперации военных Фото: REUTERS

Власти России сделают все возможное для того, чтобы помочь семьям военных, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию. Всем сердцем разделяю вашу боль и прошу принять искренние слова поддержки», - заявил российский лидер в своем новогоднем обращении к российским гражданам.

Как писал сайт KP.RU, в этом году глава государства выступил с новогодним обращением к российским гражданам не на фоне Кремля, а вместе с военными из штаба Южного военного округа. Путин назвал уходящий год годом трудных решений, а также важных шагов к обретению Россией полного суверенитета и мощной консолидации российского народа.