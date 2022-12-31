Рубль укрепился в 2022 впервые за три года Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Курс рубля укрепился в этом году впервые за последние три года. По мнению аналитиков, это стало возможным ограничениям на движение капитала.

Как пишет РБК, в последний рабочий день 2022 года российская валюта завершила торги на уровне 69,9 рубля к доллару. В этом году курс рубля укрепился на 6,4%, хотя на протяжении всего декабря он падал.

Что касается прошлого года, то рубль ослабел на 0,3%. В 2020 российская валюта упала на 20%. Самое большое ослабление рубля было в 2014 году, когда его курс по итогам года упал на 76,5%.

Как писал сайт KP.RU, рубль стал укрепляться в 2022 году благодаря превышению экспорта над импортом и жестким ограничения Центробанка, который запретил россиянам, умудрившимся за свою жизнь накопить больше 10 тысяч долларов, снимать собственные деньги со счетов.

Самым крепким рубль был в июне. Тогда курс доллара опускался до 51 рубля. В конце года рубль пошел вниз и доллар поднялся выше 70 рублей.