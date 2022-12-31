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НовостиПолитика31 декабря 2022 13:23

Путин заявил, что Россия должна «или все сдавать, или бороться»

Нужно только бороться и идти вперед, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил, что Россия должна «или все сдавать, или бороться»

Путин заявил, что Россия должна «или все сдавать, или бороться»

Фото: REUTERS

Россию подвели к той черте, когда она должна «или все сдавать, или бороться», заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения штаба Южного военного округа (ЮВО).

«Россию подогнали к этой черте – или все сдавать, или бороться. Но пока у нас есть такие люди, как вы, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперед идти», – сказал глава государства.

Российский лидер также призвал военных беречь себя, насколько это возможно.

Как писал сайт KP.RU, президент России записал новогоднее обращение в штабе Южного военного округа, расположенном в Ростове-на-Дону. С учетом разницы во времени глава государства поздравил россиян с Нoвым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением.

Российский президент назвал 2022 год годом трудных решений, а также важных шагов к обретению нашей страной полного суверенитета и мощной консолидации народа России.