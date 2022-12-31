В Японии объяснили, как Токио «финансирует» спецоперацию России на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония, продолжая закупать продукцию в России, пополняет её бюджет, часть которого расходуется на нужны военной спецоперации на Украине, пишут японские СМИ.

Как отмечается в публикации JB Press, несмотря на присоединение Японии к санкциям, ее товарооборот с Россией в период с января по ноябрь этого года почти сравнялся с уровнем 2021 года. Кроме того, физический же объем импорта в Японию из России уже выше объемов прошлого года, говорится в сообщении.

По информации издания, с января по ноябрь 2022 объем поставок из России в Японию составил немногим более 1,8 триллиона иен. В свою очередь Япония за этот же период экспортировала в Россию отваров на 542,3 миллиарда иен.

Напомним, ранее японское издание Nihon Keizai в своей статье сообщило, что санкционные запреты в отношении России оказывают пагубное влияние на японский бизнес и потребителей.

По мнению журналистов издания, плата за отказ от российского топлива будет велика. Теперь зависимость Токио от черного золота с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами-экспортерами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет, отмечается в сообщении.