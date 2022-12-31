В Киеве, Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская энергокомпания ДТЭК в субботу, 31 декабря, заявила, что в Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света, отмечая, что это позволит избежать повреждение повреждений энергетической инфраструктуры.

«ДТЭК вводит в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света. Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», - сказано в заявлении компании.

Как писал сайт KP.RU, ранее в субботу, 31 декабря, глава администрации Одесской области Максим Марченко также заявил об ограничении подачи электричества в регионе из-за угрозы ракетных ударов.

Напомним, сегодня, 31 декабря, СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины, а позже мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в украинской столице, призвав жителей города оставаться в укрытии.